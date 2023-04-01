Yeni felaket uyarısı! 25 bin kişi ölmüştü: Her an patlayabilir!

Kolombiya’da bulunan Nevado del Ruiz Yanardağı'ndan korkutan görüntüler geliyor. En son 1985 yılında patlayan ve 25 bin kişinin ölümüne neden olan yanardağın yeniden faaliyet geçtiği bildirildi. Yetkililer patlama riskine karşı turuncu alarm durumuna geçti.