05 Temmuz 2023, Çarşamba
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Yamaçtan düşen kayalar araçları ezdi! 3 araba kayaların altında kaldı: 2 ölü
Hindistan'ın Nagaland eyaletinde trafikteki 3 araç, yamaçtan düşen kayaların altında kaldı. Yerel saatle 17.00 sıralarında yaşanan kazada, 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Kaza yolunda heyelan ve kaya düşme olaylarının sık yaşandığı belirtilirken kaza anı ise trafikteki başka bir araçta bulunan kamera tarafından anbean kayıt altına alındı. Görüntülerde, yamaçtan düşen ilk kayanın yan yana duran iki aracı birden ezdiği görülüyor. İkinci kaya ise ezilen ilk arabaların önündeki başka bir aracı eziyor. Darbe alan araç yanındaki kamyona çarpıyor.