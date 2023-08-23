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Yamaç paraşütçü ölümden döndü

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Giriş: 23.08.2023 08:22
Yamaç paraşütçü rüzgarın azizliğine uğradı. Kendini kurtarmaya çalışsa da terasın trabzanlarına çarptı. Daha kötüsü olabilirdi ancak kırılan bacağı yüzünden, bir süre gökyüzünden uzak kalacağı kesin.
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