Yamaç paraşütçü ölümden döndü

Yamaç paraşütçü rüzgarın azizliğine uğradı. Kendini kurtarmaya çalışsa da terasın trabzanlarına çarptı. Daha kötüsü olabilirdi ancak kırılan bacağı yüzünden, bir süre gökyüzünden uzak kalacağı kesin.

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