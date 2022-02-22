Vladimir Putin'den canlı yayında önemli açıklamalar! Minsk Barış Anlaşması artık yok

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Donetsk ve Luhansk'ın bağımsızlığı tanımasının ardından tekrar kameralar karşısına geçti. Ukrayna'nın NATO'ya girmesi'nin Rusya için bir tehdit olduğunu bildiren Putin, "Minsk Barış Anlaşması artık yok" ifadelerini kullandı. Ukrayna'nın askerden arındırılması gerektiğini söyleyen Rusya Devlet Başkanı, "Şayet gerek duyarsak askerlerimizi Donbas'ta kullanırız" dedi.