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Uzak Doğu’nun Moskova’sı: Harbin

Uzak Doğu'nun Moskova'sı: Harbin

İHA
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 16.02.2025 14:39
Dokuzuncu Asya Kış Oyunları Festivali Çin'in Harbin şehrinde başladı. Görkemli açılış töreni için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya ülke liderleriyle birlikte şehirdeydi. Harbin şehrindeki atmosferi yakalamak için A Haber ekibi de oradaydı. Şimdi Çin'in Kuzeydoğusu'na doğru bir yolculuk yapacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza.
Uzak Doğu’nun Moskova’sı: Harbin
Uzak Doğu’nun Moskova’sı: Harbin
Uzak Doğu'nun Moskova'sı: Harbin
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