Uzak Doğu’nun Moskova’sı: Harbin

Dokuzuncu Asya Kış Oyunları Festivali Çin'in Harbin şehrinde başladı. Görkemli açılış töreni için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya ülke liderleriyle birlikte şehirdeydi. Harbin şehrindeki atmosferi yakalamak için A Haber ekibi de oradaydı. Şimdi Çin'in Kuzeydoğusu'na doğru bir yolculuk yapacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza.