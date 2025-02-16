16 Şubat 2025, Pazar
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Uzak Doğu'nun Moskova'sı: Harbin
Dokuzuncu Asya Kış Oyunları Festivali Çin'in Harbin şehrinde başladı. Görkemli açılış töreni için Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Asya ülke liderleriyle birlikte şehirdeydi. Harbin şehrindeki atmosferi yakalamak için A Haber ekibi de oradaydı. Şimdi Çin'in Kuzeydoğusu'na doğru bir yolculuk yapacağız. A Haber muhabiri Mehmet Zeyrek'in özel haberini getiriyoruz ekranlarınıza.