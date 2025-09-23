23 Eylül 2025, Salı

Ürdün Kralı II. Abdullah'tan BM'de Gazze uyarısı: "Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?"
Ürdün Kralı II. Abdullah’tan BM’de Gazze uyarısı: Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?

Ürdün Kralı II. Abdullah’tan BM’de Gazze uyarısı: “Kınama üzerine kınama ile ne kadar yetineceğiz?”

Giriş: 23.09.2025 21:20
Ürdün Kralı II. Abdullah, BM Genel Kurulu’nda Gazze’deki insani krize dikkat çekti. Abdullah, uluslararası toplumun sadece kınamayla yetindiğini ve somut adımlar atmadığını vurguladı. “Somut adımlar atılmadan kınama üzerine kınama ile ne kadar süre daha yetineceğiz” dedi. İsrail’in Gazze’deki savaşını BM tarihindeki en karanlık anlardan biri olarak nitelendirdi. Abdullah, geçici çözümlerin kalıcı barışı sağlamada başarısız olduğunu söyledi. Gazze’de hastaneler, okullar, camiler ve kiliselerin harabeye döndüğünü aktardı. Halkın açlık ve yoksullukla mücadele ettiğini belirtti. Mescid-i Aksa’ya yönelik saldırıların topyekun bir dini çatışmayı tetikleyebileceğini ifade etti. Güvenliğin ancak Filistin ve İsrail’in yan yana yaşamasıyla sağlanabileceğini vurguladı. Abdullah, uluslararası hukuka dayalı iki devletli çözüm çağrısını yineledi.
