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Ünlü YouTuber, 20 senelik davayı aydınlattı! Kayıp gençler bulundu

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Giriş: 12.12.2021 12:10
ABD'de 20 sene önce sırra kadem basan 17 ve 18 yaşlarındaki 2 gencin davasını bir YouTuber çözdü. YouTuber, yeni bir teknoloji kullanarak gençlerin kaybolan aracını gölden çıkardı. Araçtan edinilen bulgular ile kimlikler, aracın içindekilerin kayıp gençler olduğunu gün yüzüne çıkardı.
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