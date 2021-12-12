Ünlü YouTuber, 20 senelik davayı aydınlattı! Kayıp gençler bulundu

ABD'de 20 sene önce sırra kadem basan 17 ve 18 yaşlarındaki 2 gencin davasını bir YouTuber çözdü. YouTuber, yeni bir teknoloji kullanarak gençlerin kaybolan aracını gölden çıkardı. Araçtan edinilen bulgular ile kimlikler, aracın içindekilerin kayıp gençler olduğunu gün yüzüne çıkardı.