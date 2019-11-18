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18.11.2019

Ünlü aktör Aleksey Panin'den kızına dehşete düşüren işkence

Ünlü Rus aktör Aleksey Panin'den kızına dehşete düşüren işkence. Panin kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Dehşet dolu işkence sonrası ünlü aktör eleştiri yağmuruna tutuldu. Rus aktör Aleksey Panin, kızını ellerinden mutfaktaki peteğin borusuna bağladı ve bu anlar evdeki üçüncü bir kişi tarafından kayda alındı. Aktörün bu görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşmasıyla birlikte, aktörün kızına olan davranışı tepki çekti.

Rus aktör Aleksey Panin (42), sosyal medya hesabından kızına evi kirlettiği için bağırdığı ve kızını mutfağa götürüp, kemerle ellerinden peteğin borusuna bağladığı görüntüleri paylaştı. Yerel medyada Rus aktörün görüntülerde, kızına daha sonra kendisini babaannesinin çözeceğini söylediğini yazdı. Rus aktörün kızına bu şekilde davranması sosyal medya kullanıcılarının tepkisine neden olurken, bazı kullanıcılar ise olayın gerçek olmadığını ve düzmece olduğunu düşündüklerini belirtti.

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