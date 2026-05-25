CHP'de yüksek tansiyon! "Mafya" dedikleri Milli Güreşçi ve CHP üyesi çıktı

CHP'de sular durulmuyor. Gece saatlerinden itibaren adeta bir savaş alanını andıran genel merkez binasında temizlik çalışmaları hummalı bir şekilde sürerken, Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel destekçileri arasındaki kılıçlar tamamen çekildi. Parti koridorlarında "mafya" suçlamaları yankılanırken "mafya" iddialarına yanıt veren Savaş Yıldırım ateş püskürdü. Kemal Kılıçdaroğlu’nun mahkeme kararıyla genel başkanlık koltuğuna dönmesiyle birlikte CHP adeta ikiye bölünmüş durumda.