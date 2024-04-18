18 Nisan 2024, Perşembe
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Ukrayna’nın kuzeyine füzeli saldırı: 13 ölü!

Ukrayna’nın kuzeyine füzeli saldırı: 13 ölü!

ahaber.com.tr
Pınar Özenç
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.04.2024 09:06
Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da tüm hızıyla sürüyor. Rusya bu kez Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv bölgesini vurdu. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Ukrayna’nın kuzeyine füzeli saldırı!
Ukrayna’nın kuzeyine füzeli saldırı!
Olası misilleme tarihi! 30 Nisan...
Olası misilleme tarihi! 30 Nisan...
Trump tarihi duruşmada uyuyakaldı
Trump tarihi duruşmada uyuyakaldı
Asıl amaç Mescid-i Aksa’yı yıkmak!
Asıl amaç Mescid-i Aksa'yı yıkmak!
Hizbullah’tan İsrail güçlerine dron saldırısı!
Hizbullah’tan İsrail güçlerine dron saldırısı!
Fidan Katar’da Haniye ile görüştü!
Fidan Katar’da Haniye ile görüştü!
Pakistan’da can kaybı 71’e yükseldi!
Pakistan’da can kaybı 71’e yükseldi!
Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü
Ölü amcasını kredi için bankaya götürdü
Golden Gate, Boeing, Lockheed Martin...
Golden Gate, Boeing, Lockheed Martin...
Dubai sele teslim! Havalimanın su bastı
Dubai sele teslim! Havalimanın su bastı
İngiltere’de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak
İngiltere'de sigarasız jenerasyon geliyor! 1 Ocak 2009 sonrası doğanlara satış yasak
Soykırımcı Joe sloganına destek
"Soykırımcı Joe" sloganına destek
Daha Fazla Video Göster