Ukrayna’nın kuzeyine füzeli saldırı: 13 ölü!

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaş da tüm hızıyla sürüyor. Rusya bu kez Ukrayna'nın kuzeyindeki Çernihiv bölgesini vurdu. Saldırıda en az 13 kişi hayatını kaybetti. Ukrayna ise Kırım'ı hedef aldı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN