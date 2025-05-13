13 Mayıs 2025, Salı
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Ukraynalı askerler Donetsk'te askeri eğitimlerine devam ediyor
Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk bölgesinde, 68. Tugay’a bağlı piyade askerlerine yönelik taktik muharebe tıbbı eğitimi verildi. Eğitimde, savaş koşullarında ilk yardım, kanama kontrolü, yaralı tahliyesi ve hayati müdahalelere ilişkin uygulamalı bilgiler aktarıldı. Eğitim kapsamında askerlere farklı türde el bombaları ve kullanım alanları hakkında bilgi verildi.