27 Ekim 2021, Çarşamba
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Ukrayna Türk SİHA'larını ilk kez kullandı! Donbas'ta ayrılıkçılar vuruldu
Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Avrupa'da etkisini göstermeye başladı. Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı ayrılıkçılara karşı kullandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada isabetli atışlar sayesinde Rusya yanlısı birliklerin vurulduğu belirtildi.