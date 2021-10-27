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Ukrayna Türk SİHA'larını ilk kez kullandı! Donbas'ta ayrılıkçılar vuruldu

ahaber.com.tr
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Giriş: 27.10.2021 13:16
Türkiye'nin ürettiği SİHA'lar Avrupa'da etkisini göstermeye başladı. Ukrayna, Türkiye'den satın aldığı Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Aracı'nı ayrılıkçılara karşı kullandı. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada isabetli atışlar sayesinde Rusya yanlısı birliklerin vurulduğu belirtildi.
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