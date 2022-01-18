Ukrayna eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko için karar! "35 milyon doları getir serbest kal"

Hakkında gözaltı kararı verilen ve ülkesine döndüğünde apar topar mahkemeye çıkarılan Ukrayna Eski Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun duruşması, devam ederken savcılığın Poroşenko için 35 milyon dolar kefalet istediği bildirildi.