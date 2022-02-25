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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy meydan okudu: Kiev'deyim

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Giriş: 25.02.2022 20:24
Güncelleme:25.02.2022 20:28
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, ülkeyi terk ettiğine dair iddialara cevap verdi. Kabinesiyle birlikte video mesaj yayınlayan Zelenskiy, Kiev'de olduğunu ve Ukrayna'yı savunacaklarını söyledi.
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