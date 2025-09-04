05 Eylül 2025, Cuma

Ukrayna devlet başkanı Zelenski Paris'te! Gündemde Ukrayna'ya güvenlik garantileri var

Ukrayna devlet başkanı Zelenski Paris'te! Gündemde Ukrayna'ya güvenlik garantileri var

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.09.2025 23:41
Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, başkent Paris’teki Elysee Sarayı’nda Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Ukrayna’ya destek veren “Gönüllüler Koalisyonu” üyesi ülke liderleriyle bir araya geldi. Toplantının ardından ikili basın açıklaması yapıldı. Ukrayna’ya savaş sonrası dönem için sağlanacak güvenlik garantilerine ilişkin konuşan Macron, bazı ülkelerin Ukrayna’ya asker konuşlandırmaya hazır olduğunu ifade etti. Detayları A Haber muhabiri Ömer Aydın aktardı.
