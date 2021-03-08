Uçağı birbirine katınca koltuğa bağlandı

Rusya'da havada panik dolu anlar yaşandı. Bir kadın uçaktaki diğer yolcuları sebepsizce rahatsız etmeye başladı. Devreye kabin görevlileri girdi. Defalarca ikaz edilen kadın uyarıları aldırmayınca koltuğa bağlandı.

Yolcuları rahatsız etti. İkazlara aldırış etmeyince koltuğa bağlandı. Rusya'da yurt içi sefer yapan uçakta yolcu olarak bulunan bir kadın kalkıştan hemen sonra kabinde gezmeye başladı.

39 yaşındaki kadın bu sırada diğer yolcuları da sözleriyle ve hareketleriyle rahatsız etti. Durum böyle olunca kabin görevlileri yolcuyu uyardı. Ancak aldırış etmedi. Kıyafetlerini çıkarmaya çalıştı.

Kabin ekibi de o yolcuyu iple koltuğa bağlamak zorunda kaldı. Yapılan incelemeler sonucu kadının uyuşturucu madde etkisinde olduğu tespit edildi. Uçağın iniş yapmasının ardından polisler tarafından gözaltına alındı.

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