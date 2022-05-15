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Twitch'den süpermarket silahlı saldırısını canlı yayınlayan Payton Gendron hakim karşısında!

ahaber.com.tr
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Giriş: 15.05.2022 13:22
Cumartesi günü NewYork Buffalo'daki bir süpermarkette 10 kişiyi öldüren Payton Gendron, sosyal medya hesaplarından yayınladığı 180 sayfalık bir manifestoya göre, üç yıl önce Yeni Zelanda’da Cami saldırısını gerçekleştiren cani Brenton Tarrant’dan etkilendiğini söyledi.
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