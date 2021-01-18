- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Medya
ANA SAYFA
"Türklerin Armin'i" lakaplı Armin Laschet kimdir?
Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.Peki bazı siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı Laschet kimdir? A Haber muhabiri İsmail Erel detayları aktardı.
Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.Peki bazı siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı Laschet kimdir? A Haber muhabiri İsmail Erel detayları aktardı.