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"Türklerin Armin'i" lakaplı Armin Laschet kimdir?

A Haber
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Giriş: 18.01.2021 12:16
Güncelleme:18.01.2021 13:00
Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.Peki bazı siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı Laschet kimdir? A Haber muhabiri İsmail Erel detayları aktardı.

Almanya'da Başbakan Angela Merkel'in partisi Hristiyan Demokrat birlik Partisi'nin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi.Peki bazı siyasilerin "Türklerin Armin'i" lakabını taktığı Laschet kimdir? A Haber muhabiri İsmail Erel detayları aktardı.

Son dakika: Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi! PKK savunucusunu böyle azarlamıştı SON DAKİKA: ANGELA MERKEL'İN PARTİSİNİN GENEL BAŞKANLIĞINA ARMİN LASCHET SEÇİLDİ! PKK SAVUNUCUSUNU BÖYLE AZARLAMIŞTI

Angela Merkel’in partisinin genel başkanlığına Armin Laschet seçildi! PKK savunucusunu böyle azarlamıştı ANGELA MERKEL'İN PARTİSİNİN GENEL BAŞKANLIĞINA ARMİN LASCHET SEÇİLDİ! PKK SAVUNUCUSUNU BÖYLE AZARLAMIŞTI

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