Türkiye’den Çad’a uzanan Başkan Erdoğan sevgisi!

Güçlünün adaletini değil, adaletin gücünü savunmaktan bir an olsun geri durmayan Başkan Erdoğan, her dil ve renkten halkların saygısını kazanmaya devam ediyor. Bunun en belirgin örneklerinden biri ise, son olarak Orta Afrika'da yaşandı. Çad Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak görev yapan Mahamat Saleh Godi, yeni doğan oğluna "Recep Tayyip Erdoğan" ismini verdi. Büyük bir "Türkiye" destekçisi olan Godi, "Erdoğan insanlığı, iyiliği ve barışı temsil eden bir liderdir." dedi.

