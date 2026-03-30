"Türkiye ve NATO'nun caydırıcılığı test ediliyor"

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İran'dan ateşlenerek Türk hava sahasına giren balistik mühimmatın, Doğu Akdeniz'de konuşlu NATO hava ve füze savunma unsurlarınca etkisiz hale getirildiğini bildirdi. A Haber canlı yayınına katılan Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Vişne Korkmaz "Bu krizde NATO’nun caydırıcılığı devam ediyor; Türkiye’yi koruduğuna dair açıklamalar yapıldı ve hava savunma sistemlerinin test edilmesi noktasında bir sorun olmadığı görülüyor." dedi. Geçmişteki Körfez krizlerinin aksine bu kez NATO caydırıcılığının daha net hissedildiğini kaydeden Korkmaz, bu durumun Türkiye’nin stratejik önemini bir kez daha kanıtladığını sözlerine ekledi.