31 Ağustos 2021, Salı
- Programlar
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Otomobil
- Diziler
- atv Programları
- Televizyon
ANA SAYFA
Türkiye ve İngiltere Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi
Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.
Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, CN-235, E7-T AWACS ve KC-135R tipi askeri uçaklar ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.