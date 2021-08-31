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Türkiye ve İngiltere Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi

İHA
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Giriş: 31.08.2021 19:00
Türk Hava Kuvvetleri ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine bağlı uçaklar Romanya’da eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

Türk Hava Kuvvetlerine bağlı F-16, CN-235, E7-T AWACS ve KC-135R tipi askeri uçaklar ile İngiltere Kraliyet Hava Kuvvetlerine ait Eurofighter tipi savaş uçakları Romanya semalarında eğitim uçuşu gerçekleştirdi.

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