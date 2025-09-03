Türkiye ile Azerbaycan’dan “tek millet, iki devlet” vurgusu

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Azerbaycan Çalışma ve Halkın Sosyal Koruması Bakanı Anar Aliyev’i Türkiye’de ağırladı. Aliyev’in göreve geldikten sonraki ilk yurt dışı ziyaretini Türkiye’ye yapmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Işıkhan, “Tek Millet, İki Devlet” anlayışıyla ilişkilerin her geçen gün güçlendiğini vurguladı. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Bakan Aliyev’i Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde kabul etti. Bakanlıkta düzenlenen 12’nci Ortak Daimi Komisyon Toplantısı’nda 2026-2027 Eylem Planı imzalandı. Işıkhan, imzalanan protokolün çalışma hayatı, istihdam, sosyal güvenlik ve iş sağlığı alanlarında işbirliğini daha da somutlaştıracağını belirtti. Türkiye ile Azerbaycan arasındaki karşılıklı yatırımların 38 milyar dolara ulaştığını hatırlatan Işıkhan, nitelikli istihdam olanaklarının da genişletildiğini söyledi. Azerbaycan’ın bu yıl Türk Devletleri Teşkilatı Çalışma Bakanları Toplantısı’na ev sahipliği yapacağını ifade eden Işıkhan, İstanbul’da düzenlenecek OECD Beceriler Zirvesi’ne de Azerbaycan’ın özel davetli olduğunu açıkladı. Konuşmaların ardından Işıkhan ve Aliyev, 2026-2027 Eylem Planı’na imza atarak ortak işbirliğini yeni bir boyuta taşıdı.

