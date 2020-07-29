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Türk savaş helikopterleri Azerbaycan'da...

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Giriş: 29.07.2020 19:13
Güncelleme:29.07.2020 19:14
Azerbaycan ile yapılacak ortak askeri tatbikata yönelik hazırlıklar tamamlandı. Geçtiğimiz gün tatbikat kapsamında Nahçıvan'a gönderilen kahraman Mehmetçiğin ardından, Türk savaş helikopterlerinin bir kısmı da bölgeye ulaştı.

Kardeş ülke Azerbaycan ile ortak tatbikat hazırlıkları sürüyor.
Kahraman Mehmetçiğin ardından, Türkiye'den gönderilen savaş helikopterlerinin bir kısmı da Nahçıvan'a ulaştı.

Türk askerleri ve helikopterleri burada tören ile karşılandı.

Törende, İstiklal Marşı ve Azerbaycan milli marşı seslendirildi.

Ardından da helikopterler, teknik ekiplerce tatbikat için hazır hale getirildi.

Bakü ve Nahçıvan'da 1-5 Ağustos'ta yapılacak tatbikatta çeşitli emirler icra edilecek. Zırhlı araçlar, top ve havanlardan temsili düşman hedeflerine atışlar yapılacak.

İki ülkenin hava kuvvetleri de 29 Temmuz'da tatbikata başlayacak.

Türk ve Azerbaycan savaş uçaklarının yer alacağı tatbikat, 10 Ağustos'ta sona erecek.

Türk savaş helikopterleri Azerbaycan'da...
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