Trump’tan Venezuela’ya kara harekatı iması! Trump’tan savaşın fitilini ateşleyecek sözler

ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Venezuela'yı hedef aldı. Olası bir savaşın fitilini ateşleyecek sözler sarf etti. Venezuela'yla kara harekatının sinyalini verdi. Gerekçe ise uyuşturucu kartelleri. Trump, bölgeye B-1 bombardıman uçakları gönderildiği iddiasını ise yalanladı.

