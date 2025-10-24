24 Ekim 2025, Cuma
- Programlar
- Özel Video
- Gündem
- Yaşam
- Dünya
- Spor
- Ekonomi
- Diziler
- Kültür Sanat
- Teknoloji
- Televizyon
- Otomobil
Trump'tan Venezuela'ya kara harekatı iması! Trump'tan savaşın fitilini ateşleyecek sözler
ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Venezuela'yı hedef aldı. Olası bir savaşın fitilini ateşleyecek sözler sarf etti. Venezuela'yla kara harekatının sinyalini verdi. Gerekçe ise uyuşturucu kartelleri. Trump, bölgeye B-1 bombardıman uçakları gönderildiği iddiasını ise yalanladı.