24 Ekim 2025, Cuma

Trump’tan Venezuela’ya kara harekatı iması! Trump’tan savaşın fitilini ateşleyecek sözler

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 24.10.2025 12:21
ABD Başkanı Donald Trump bir kez daha Venezuela'yı hedef aldı. Olası bir savaşın fitilini ateşleyecek sözler sarf etti. Venezuela'yla kara harekatının sinyalini verdi. Gerekçe ise uyuşturucu kartelleri. Trump, bölgeye B-1 bombardıman uçakları gönderildiği iddiasını ise yalanladı.
