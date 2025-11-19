19 Kasım 2025, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Trump’tan tepki çeken “Cemal Kaşıkçı” yorumu
Trump’tan tepki çeken Cemal Kaşıkçı yorumu

Trump’tan tepki çeken “Cemal Kaşıkçı” yorumu

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 19.11.2025 11:14
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kritik zirvede Trump, Suudi Arabistan ile savunma anlaşmasına vardıklarını ve Riyad'a F-35 satışını onayladıklarını duyurdu. Suud Prens ise, ABD'ye 1 trilyon dolara varan yatırım sözü verdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Trump’tan tepki çeken Cemal Kaşıkçı yorumu
Trump’tan tepki çeken Kaşıkçı yorumu
Trump’tan tepki çeken “Kaşıkçı” yorumu
Beyaz Saray’da trilyon dolarlık zirve!
Beyaz Saray'da trilyon dolarlık zirve!
San Francisco’da görüntülendi
San Francisco'da görüntülendi
Gazzeliler BM’nin verdiği karara temkinli yaklaşıyor
Gazzeliler BM’nin verdiği karara temkinli yaklaşıyor
Zelenski yarın Türkiye’ye geliyor!
Zelenski yarın Türkiye'ye geliyor!
Oval Ofis’te 1 Trilyon dolarlık zirve!
Oval Ofis'te 1 Trilyon dolarlık zirve!
Trump’tan Epstein dosyaları sorusuna sert tepki
Trump’tan Epstein dosyaları sorusuna sert tepki
Veliaht Prens Selman Beyaz Saray’da
Veliaht Prens Selman Beyaz Saray’da
Kazakistan’da ev yangını faciası!
Kazakistan’da ev yangını faciası!
Zagreb’in sembollerinden Vjesnik gökdeleni kül oldu
Zagreb’in sembollerinden "Vjesnik" gökdeleni kül oldu
Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı
Tusk: Eylemi Rusya’ya çalışan 2 Ukraynalı yaptı
Almanya’da Başbakanlık binasına boyalı saldırı
Almanya’da Başbakanlık binasına boyalı saldırı
Daha Fazla Video Göster