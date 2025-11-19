19 Kasım 2025, Çarşamba
Trump’tan tepki çeken “Cemal Kaşıkçı” yorumu
Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kritik zirvede Trump, Suudi Arabistan ile savunma anlaşmasına vardıklarını ve Riyad'a F-35 satışını onayladıklarını duyurdu. Suud Prens ise, ABD'ye 1 trilyon dolara varan yatırım sözü verdi.