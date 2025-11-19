Trump’tan tepki çeken “Cemal Kaşıkçı” yorumu

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, ABD Başkanı Donald Trump ile Beyaz Saray'da bir araya geldi. Kritik zirvede Trump, Suudi Arabistan ile savunma anlaşmasına vardıklarını ve Riyad'a F-35 satışını onayladıklarını duyurdu. Suud Prens ise, ABD'ye 1 trilyon dolara varan yatırım sözü verdi.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN