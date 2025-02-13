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Trump’ın yeni hedefi Eğitim Bakanlığı: Derhal kapatılmasını istiyorum

Trump'ın yeni hedefi Eğitim Bakanlığı: Derhal kapatılmasını istiyorum

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 13.02.2025 13:04
ABD Başkanı Donald Trump, eğitim başarı sıralamasında dünyada 40. ancak öğrenci başına maliyet konusunda 1. olduklarını belirterek, "Eğitim Bakanlığı'nın derhal kapatılmasını istiyorum" dedi. Kurum çalışanlarının işe gelmediğini çünkü hepsinin evden çalıştığını söyleyen Trump, "Bu insanlar kovulacak çünkü hükümetimizi küçültmek zorundayız." diye konuştu. Öte yandan Trump bakan yaptığı iş adamı Elon Musk'a ABD'yi kökten değiştirecek bir yetki verdi. Yeni kararnameye göre Musk binlerce kamu görevlisini işten çıkartabilecek.
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Trump’ın yeni hedefi Eğitim Bakanlığı: Derhal kapatılmasını istiyorum
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