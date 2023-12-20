Trump’a seçim şoku: Adaylıktan men edildi

ABD'de dört kez yargı önüne çıkarılan ve 41 suç dosyası hakkında ifade veren Trump, başkanlık ön seçimlerine katılmaktan men edildi. Karara gerekçe ise, mahkemenin, Trump'ın 6 ocak 2021'deki kongre baskınında kritik rol oynadığına hükmetmesi. Cumhuriyetçi lider, söz konusu kararı 4 Ocak'a kadar iptal ettiremezse, 2024'teki başkanlık seçimlerine aday olamayacak.

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