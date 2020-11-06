06 Kasım 2020, Cuma
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Biden'a özel güvenlik önlemi: Ekipler o eyalete gidiyor

Gizli Servisi'nin Demokrat Başkan Adayı 'ın seçilme ihtimalinin ciddi anlamda yükselmesi üzerine Biden'a yönelik ek tedbirler alacağı iddia edildi. Biden'ın şu anda bulunduğu Delaware eyaletine ek güvenlik güçleri gönderecek.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Biden'a özel güvenlik önlemi: Ekipler o eyalete gidiyor

'de başkanların ve ailelerinin güvenliğinden sorumlu ABD Gizli Servisi'nin, Demokrat Başkan Adayı 'ın seçilme ihtimalinin artması üzerine şu anda bulunduğu yerde ek güvenlik tedbirleri almayı planladığı iddia edildi.

gazetesinin güvenilir kaynaklarına dayandırdığı haberine göre, , Biden'ın şu anda sonuçları izlediği Delaware eyaletindeki Wilmington kentine ek güvenlik güçleri göndermeyi planlıyor.

GİZLİ SERVİS HAREKETE GEÇTİ

Sonuçları henüz netleşmeyen seçimlerde Biden'ın seçilme ihtimalinin arttığına işaret eden kaynaklar, Gizli Servis'in de bu nedenle harekete geçtiğini aktardı. Kaynaklar, Biden'a yönelik yeni güvenlik önlemlerinin bugün itibarıyla başlayabileceğini kaydetti.

SEÇİM SONRASI ÖZEL KORUMA BAŞLIYOR

ABD'de genellikle gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.

Konuya ilişkin Amerikan Gizli Servisi ve Biden'ın seçim kampanyasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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