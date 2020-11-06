Biden'a özel güvenlik önlemi: Ekipler o eyalete gidiyor

SEÇİM SONRASI ÖZEL KORUMA BAŞLIYOR

ABD'de genellikle seçim gecesi kazananın duyurulmasının ardından Gizli Servis, yeni seçilen başkanın güvenliğini sağlamaya başlıyor. Ancak bu yıl sonuçların, seçim gecesi belli olmaması nedeniyle Biden'ın güvenlik önlemleri de artırılmamıştı.

Konuya ilişkin Amerikan Gizli Servisi ve Biden'ın seçim kampanyasından henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

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