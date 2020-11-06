ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken ülke genelinde ciddi bir gerginlik söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump kimi eyaletleri kendisinin kazandığını ifade ederken seçime hilenin bulaştığını ve oy sayımının durdurulması gerektiğini ifade etti. Joe Biden ise seçimde kullanılan tüm oyların sayılması gerektiğini belirtti. İşte eyaletlerindeki son oy oranları...Hangi aday hangi eyaleti kazandı? Kritik eyaletlerdeki son durum ne