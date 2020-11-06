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ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

ABD'de gerçekleşen başkanlık seçiminde oy sayımı devam ederken ülke genelinde ciddi bir gerginlik söz konusu. ABD Başkanı Donald Trump kimi eyaletleri kendisinin kazandığını ifade ederken seçime hilenin bulaştığını ve oy sayımının durdurulması gerektiğini ifade etti. Joe Biden ise seçimde kullanılan tüm oyların sayılması gerektiğini belirtti. İşte eyaletlerindeki son oy oranları...Hangi aday hangi eyaleti kazandı? Kritik eyaletlerdeki son durum ne

Giriş Tarihi: 06.11.2020 18:33 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020 19:19
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ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

ALABAMA

Donald Trump: %62,3

Joe Biden %36.3

(Sayım işlemleri tamamlandı)

(9 delege)

GALERİ DEVAM EDİYOR
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ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

ALASKA

Donald Trump: %62,9

Joe Biden %33.0

(Sayım işlemleri sürüyor)

(3 delege)

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  • 50
ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

ARİZONA

Joe Biden: %50.1

Donald Trump: %48.5

(Sayım işlemleri sürüyor)

(11 delege)

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ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

ARKANSAS

Donald Trump: %62,7

Joe Biden %34.5

(Sayım işlemleri tamamlandı)

(6 delege)

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ABD'de kim hangi eyaleti kazandı? İşte eyalet eyalet oy oranları

CALIFORNIA

Joe Biden: %65.1

Donald Trump: %33.0

(Sayım işlemleri tamamlandı)

(55 delege)