Son dakika haberi | Trump: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.