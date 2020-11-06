06 Kasım 2020, Cuma
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Son dakika haberi | Trump: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Son dakika haberi... ABD Başkanı , seçimlerle ilgili tüm hukuki süreçlerin takipçisi olacağını belirterek, "Milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." açıklamasında bulundu.

DÜNYA
Giriş Tarihi: 06.11.2020 Güncelleme Tarihi: 06.11.2020
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Son dakika haberi | Trump: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Trump, seçim kampanyası aracılığıyla yaptığı yazılı açıklamada, ülkede 3 Kasım Salı günü yapılan ve sonuçları hala açıklanmayan seçimler ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.

Son dakika haberi | Trump: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Amerikan halkının tüm oy sayım ve seçimlerin sonucunun onaylanması sürecinde tam bir şeffaflığı hak ettiğini belirten Trump, "Artık bu durum tek bir seçimle ilgili değil. Bu tüm ülkenin seçim sürecinin güvenilirliği ile ilgili." ifadesini kullandı.

Son dakika haberi | Trump: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

En başından beri yasal yollarla kullanılmış oyların sayılıp, yasal olmayanların sayıma dahil edilmemesi gerektiğini söylediklerini anımsatan Trump, Demokratların her fırsatta bu ilkeye karşı çıktığını kaydetti.

Son dakika haberi | Trump: Savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim

Trump açıklamasında, "Amerikan halkının, hükümetimize güvenini sağlamak için bu süreçte tüm hukuki yönlerin takipçisi olacağız. Sizin ve milletimiz için savaşmaktan asla vazgeçmeyeceğim." mesajını verdi.

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