Trump Yeniden Beyaz Saray’da! Yemin töreni ateşkes yarışı ve 2. dönemin şifreleri

Trump, 20 Ocak'ta görevi devralmaya hazırlanırken, yemin töreninden Gazze'deki ateşkese kadar birçok konu gündemde. İkinci döneminin dünya ve ABD için neler getireceği merakla bekleniyor. Gelişmeleri A Haber canlı yayınına ABD’den bağlanan gazeteci İrfan Sapmaz değerlendirdi.

Öte yandan ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu. ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, ünlü aktörlerden Mel Gibson, Sylvester Stallone ve Jon Voight'ı "Hollywood Özel Elçisi" olarak seçtiğini duyurdu. Üç aktör de farklı zamanlardaki açıklamalarıyla Trump'a desteklerini belirtmişti.