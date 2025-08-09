09 Ağustos 2025, Cumartesi
Trump ve Putin görüşmesi 15 Ağustos’ta Alaska’da olacak
Barış anlaşmasına varmaları beklenen iki ülke Rusya ve Ukrayna. ABD Başkanı Trump bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Günlerdir Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği konuşuluyor, ancak tarih verilemiyordu. Ve işte o tarih belli oldu. Trump Putin ile 15 Ağustos'ta görüşeceğini duyurdu. Kritik zirvenin adresi ise Alaska.