Trump ve Putin görüşmesi 15 Ağustos’ta Alaska’da olacak

Trump ve Putin görüşmesi 15 Ağustos’ta Alaska’da olacak

Giriş: 09.08.2025 09:47
Barış anlaşmasına varmaları beklenen iki ülke Rusya ve Ukrayna. ABD Başkanı Trump bu konuda girişimlerini sürdürüyor. Günlerdir Trump ile Rusya Devlet Başkanı Putin'in görüşeceği konuşuluyor, ancak tarih verilemiyordu. Ve işte o tarih belli oldu. Trump Putin ile 15 Ağustos'ta görüşeceğini duyurdu. Kritik zirvenin adresi ise Alaska.
