Trump: Türkiye Gazze'de merkezi rol oynamalı!
ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 04.11.2025 22:40
Gazze’de sağlanan kırılgan ateşkesin ardından gözler, barışın tesisini sağlayacak olan “görev gücü”ne çevrildi. Soykırımcı İsrail, Türkiye’nin bu süreçte aktif rol üstlenmesine karşı çıkarken, Washington Post’un haberine göre ABD Başkanı Donald Trump, Türkiye’yi Gazze meselesinde merkez bir aktör olarak görüyor. Bu durum ise Washington–Tel Aviv hattında yeni bir gerilime neden oluyor.
