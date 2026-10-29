Trump ile Putin arasında gizli pazarlık iddiası! ABD, Ukrayna'da barış karşılığında Rusya'ya ne teklif ediyor?

ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'daki savaşı sona erdirmek amacıyla iki yıldır özel temsilcileri aracılığıyla Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile kapalı kapılar ardında görüşmeler yürütüyor. İngiliz Financial Times gazetesi ise dikkat çeken bir iddiayı gündeme taşıdı. Gazeteye göre Trump'ın hedefi yalnızca Ukrayna'da barışı sağlamak değil, aynı zamanda Putin ile ortaklık kurmak. Peki, ABD yönetimi barış karşılığında Kremlin'e ne öneriyor?