Trump FED Başkanını hedef aldı: Powell hiçbir fikri olmayan aptal!

ABD Başkanı Donald Trump, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) faiz oranlarını sabit bırakmasının ardından Fed Başkanı Jerome Powell’ı sert sözlerle hedef aldı. Trump, bir süredir Fed’e faiz indirimi baskısı yapıyordu. Ancak dün yapılan toplantıda faiz oranları yüzde 4,25–4,5 aralığında sabit tutuldu. Bu karar Trump’ın beklentilerini karşılamadı. Trump, sosyal medya platformu Truth Social üzerinden yaptığı paylaşımda, “Jerome Powell hiçbir fikri olmayan bir aptal. Bunun dışında onu çok seviyorum.” ifadelerini kullandı. Paylaşımında, “Petrol ve enerji fiyatları düştü, neredeyse tüm maliyetler geriledi, enflasyon yok denecek kadar az, tarife gelirleri ABD’ye akıyor.” diyerek faiz indiriminin gerekli olduğunu savundu. Powell, Kasım 2024’te yaptığı bir açıklamada, kanunlara göre Başkan Trump’ın kendisini görevden alamayacağını ve istifa etmeyeceğini belirtmişti. Powell’ın görev süresi 2026 yılında sona eriyor.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN