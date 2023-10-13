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Toprakları terk etmesi istenen Gazze halkından İsrail'e yanıt: Bu toprağı terk etmeyeceğiz

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Giriş: 13.10.2023 15:31
İsrail'in bildiri atarak topraklarını terk etmelerini istediği Gazze halkı İsrail'e yanıt verdi. Gazze'nin kuzeyinden güneyine geçmesi istenen Filistinliler, "Biz buradayız, terk etmeyeceğiz" dedi.
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