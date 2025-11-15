15 Kasım 2025, Cumartesi

The Economist’ten şifrelerle dolu 2026 kapağı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Giriş: 15.11.2025 13:24
Dünyaca ünlü The Economist dergisi geleneksel "yeni yıl" kapağıyla yine merak uyandırdı. Kapakta yer alan semboller ve figürler, geleceğe dair gizemli ipuçları taşıyor. Geçtiğimiz yıllardaki öngörüleriyle dikkat çeken dergiye göre 2026 yılı başlıca "10 trend" etrafında şekillenecek. İşte çok konuşulan o kapaktaki şifrelerden bazıları…
