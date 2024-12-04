04 Aralık 2024, Çarşamba

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları
Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!

Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 04.12.2024 18:35
Suriye'de birçok bölge muhaliflerin kontrolüne geçti. Toplam 18 yerleşim yerinde daha hakimiyet sağlandı. Muhaliflerin sıradaki hedefi Hama iken sınır hattında yıllardır ülkesine hasret kalan vatandaşların hareketliliği devam ediyor. A Haber muhabiri Barış Türel’in mikrofon uzattığı Suriye vatandaşı olan Nurettin, “12 senedir Halep’e gidemiyorum uzun yıllardır Türkiye’deydik. Vallahi çok mutluyum evimi çok özledim. Ailemle beraber gideceğiz. Esad’ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Bütün Suriyeliler gitmek istiyor çünkü savaş bitti.” ifadelerini kullanarak vatan hasretini dile getirdi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!
Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!
Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!
Blinken’dan Suriye açıklaması!
Blinken’dan Suriye açıklaması!
Trump’tan Kanada’ya eyalet teklifi!
Trump’tan Kanada’ya eyalet teklifi!
Feci ölüm kamerada
Feci ölüm kamerada
Sibirya’da asteroit gökyüzünü aydınlattı
Sibirya'da asteroit gökyüzünü aydınlattı
Şam’da Hizbullah komutanına suikast!
Şam’da Hizbullah komutanına suikast!
Güney Kore’de sıkıyönetim 6 saat sürdü!
Güney Kore’de sıkıyönetim 6 saat sürdü!
Kuveyris’te operasyonların planlandığı kum haritaları!
Kuveyris’te operasyonların planlandığı kum haritaları!
Suriye’de hangi bölgede ne oluyor?
Suriye’de hangi bölgede ne oluyor?
İran’da skandal protesto! Başkan Erdoğan’ı hedef aldılar
İran'da skandal protesto! Başkan Erdoğan'ı hedef aldılar
Savaşın kalbinden en özel görüntüler A Haber’de!
Savaşın kalbinden en özel görüntüler A Haber'de!
Güney Kore’DE sıkıyönetim geçersiz kararı verildi!
Güney Kore'DE sıkıyönetim geçersiz kararı verildi!
Daha Fazla Video Göster