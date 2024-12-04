Terörden temizlenen bölgelerde eve dönüş başladı!

Suriye'de birçok bölge muhaliflerin kontrolüne geçti. Toplam 18 yerleşim yerinde daha hakimiyet sağlandı. Muhaliflerin sıradaki hedefi Hama iken sınır hattında yıllardır ülkesine hasret kalan vatandaşların hareketliliği devam ediyor. A Haber muhabiri Barış Türel’in mikrofon uzattığı Suriye vatandaşı olan Nurettin, “12 senedir Halep’e gidemiyorum uzun yıllardır Türkiye’deydik. Vallahi çok mutluyum evimi çok özledim. Ailemle beraber gideceğiz. Esad’ın baskından kaçtık evimizi bıraktık. Bütün Suriyeliler gitmek istiyor çünkü savaş bitti.” ifadelerini kullanarak vatan hasretini dile getirdi.

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