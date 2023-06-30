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Tepkiler İsveç basınında: İsveç'e öfke her zamankinden daha büyük

A Haber
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Giriş: 30.06.2023 13:54
İsveç'te Kur’an-ı Kerim yakılmasına İslam dünyasından gelen sert tepkiler, İsveç basınında kendine geniş yer buldu. A Haber ekiplerinden Fatih Özyar, Hollanda Amsterdam gelişmeleri aktardı.
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