13 Ekim 2025, Pazartesi

A HABER VİDEO

Haberler Dünya Videoları Teksas'ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Teksas’ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

Teksas'ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 13.10.2025 05:31
ABD'nin Teksas eyaletinde Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak bilinmeyen nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki TIR ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. Yaşanan kazada olay yerinde yangın çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken uçağın nereden kalktığı ve ölenlerin kimlik bilgisine ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Teksas’ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Teksas’ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Teksas'ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti
Gazze’de yeni bir İsrail oyunu mu devrede?
Gazze'de yeni bir İsrail oyunu mu devrede?
Trump Gazze Liderler Zirvesi için yola çıktı
Trump Gazze Liderler Zirvesi için yola çıktı
Gazze’nin dramı gözler önüne serildi
Gazze’nin dramı gözler önüne serildi
Filistin’de yıkılan barış masaları
Filistin’de yıkılan barış masaları
Afganistan-Pakistan geriliminin altında ne var?
Afganistan-Pakistan geriliminin altında ne var?
Mısır’da Katarlı diplomatların aracı kaza yaptı
Mısır’da Katarlı diplomatların aracı kaza yaptı
Siyonistlerden esir takası öncesi işkence
Siyonistlerden esir takası öncesi işkence
Afganistan-Pakistan sınırında çatışma
Afganistan-Pakistan sınırında çatışma
Katar heyeti Mısır’da kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı
Katar heyeti Mısır'da kaza yaptı: 3 ölü 2 yaralı
A Haber Mısır’da! Gazze Zirvesi’ne hangi ülke liderleri katılacak?
A Haber Mısır'da! Gazze Zirvesi'ne hangi ülke liderleri katılacak?
Pakistan-Afganistan arasında çatışma! A Haber bölgede
Pakistan-Afganistan arasında çatışma! A Haber bölgede
Daha Fazla Video Göster