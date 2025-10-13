Teksas’ta uçak düştü: 2 kişi hayatını kaybetti

ABD'nin Teksas eyaletinde Fort Worth kentindeki Tarrant bölgesinde seyreden küçük bir uçak bilinmeyen nedenle Hick Havaalanı yakınlarındaki TIR ve karavanların bulunduğu park alanına düştü. Yaşanan kazada olay yerinde yangın çıkarken bölgeye çok sayıda itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerinde 2 kişinin hayatını kaybettiği bildirilirken uçağın nereden kalktığı ve ölenlerin kimlik bilgisine ilişkin bilgi paylaşılmadı.