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Tekne faciasına müdahale yetersiz miydi? Denizaltı ve tekne faciaları tartışılıyor

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Giriş: 23.06.2023 10:20
Dünya bir hafta içerisinde yaşanan iki faciayı konuşuyor. Yunanistan'da 500 kişiye mezar olan tekne faciasına yapılan müdahale ile denizaltındakiler kurtarmak için harcanan çaba tartışılmaya başlandı. Konu Birleşmiş Milletler'in gündemine de taşındı. Bakın BM'den nasıl bir yanıt geldi.
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