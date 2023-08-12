12 Ağustos 2023, Cumartesi
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Tarihten bugüne Atlantik- Avrasya güç mücadelesi
Ekonomik ve askeri kamplaşmalar derinleşiyor, dünya yeniden formatlanıyor. ABD, Avrupa, Rusya, Çin, ekseninde yaşanan küresel güç mücadelesi, dünya siyaseti ve ekonomisinde sarsılmalara neden oluyor. Aslında Atlantik Avrasya ekseninde yaşanan bu küresel güç mücadelesi 20. Yüzyılın başlarına kadar uzanıyor. Soru şu, ABD Avrasya güç mücadelesinin sonu nereye varacak? Dünya adım adım 3. Dünya savaşına mı sürükleniyor? Bu küresel bilek güreşinde Türkiye nasıl pozisyon alıyor? Tüm bu soruların yanıtını A Haber Araştırma Planlama Servisi Şefi Burhan Aytekin'in hazırladığı analiz belgeselde izliyoruz.