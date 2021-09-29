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Suudi Arabistan'da TIR otomobilleri biçti: 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı

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Giriş: 29.09.2021 01:16
Suudi Arabistan’ın Medine kentinde TIR'ın kırmızı ışıkta bekleyen otomobilleri biçmesi sonucu 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı. Polis kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını ifade ederken, kaza ana kameralara yansıdı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı.

Suudi Arabistan'ın Medine kentinde Ali bin Ebi Talib Yolu üzerinde aşırı hız yapan tır, kırmızı ışıkta bekleyen araçları biçti. Kazada 4 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi de yaralandı. Olay yerine çok sayıda ambulans sevk edilirken, yaralılar çevredeki hastanelere kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.


Kaza anı ise anbean çevrede bulunan güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

Suudi Arabistan’da TIR otomobilleri biçti: 4 kişi öldü 5 kişi yaralandı
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