Suudi Arabistan'da dörtlü "Suriye" zirvesi

ABD Başkanı Donald Trump’ın Ortadoğu turuna başladığı Suudi Arabistan, yakın tarihin en önemli zirvelerinden birine sahne oldu. Başkan Erdoğan, Trump, Suudi Prens Selman ve Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad, dörtlü “Suriye” zirvesinde buluştu. Trump, ABD’nin Suriye’ye uyguladığı yaptırımları kaldırdıklarını hatırlatarak, bu kararın Erdoğan ile yaptığı görüşmeler sonrası alındığını vurguladı.

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