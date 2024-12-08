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Suriye’de A Haber aracına saldırı

Suriye'de A Haber aracına saldırı

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.12.2024 22:55
Güncelleme:08.12.2024 22:56
A Haber muhabiri Mehmet Geçgel ve Ata Gündüz Kurşun yayın yaptığı esnada A Haber aracına saldırı düzenlendi. Mehmet Geçgel yaptığı açıklamada, “Çok özür diliyoruz şuan acil bir durumumuz var da zaman zaman saldırılarda da yapılıyor. Kimler yapıyor bilmiyoruz ama bizim aracımıza bir saldırı olduğu konusunda arkadaşlarımız bir uyarıda bulunuyor. Biz de bir bakalım aslında neden ve niçin saldırı yapılmış? Zaman zaman bu tür sıkıntılarla karşılaşabiliyoruz. Burası sıkıntılı bir nokta. Çok sıkıntılı bir yoldan geldik. Aracımızın camı sanırım taşla kırılmış. Şuanda görüyorsunuz camlar yerde. Neyse ki aracı çalınmadan kurtardık. Bugün yağma olaylarını da gördük. Aracın içinde de bize mihmandarlık eden bir Suriyeli arkadaş vardı. Onun canı da yanabilirdi, sağ olsun aracımızı korumuş. Bu olay siyasi bir olay değil adli bir olay." ifadelerini kullandı.
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