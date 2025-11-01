Sudan’da neler oluyor? Vekalet savaşı mı, iç savaş mı?

01 Kasım 2025, Cumartesi

Giriş: 01.11.2025 12:58
Sudan'ın El Feşir kentinde siviller, orduyla çatışan hızlı destek kuvvetleri tarafından katlediliyor. Milislerin kenti kuşatıp ele geçirmesinin ardından binlerce sivil öldürüldü. El Feşir'de abluka altında kalan yüz binlerce sivil ise yardım bekliyor. Peki Sudan'dan son durum ne? BAE ve İsrail Sudan'ı bölmeye mi çalışıyor? Savaşın sebebi Sudan'daki altın madenleri mi? Ayrıntıları Sudan'da bulunan Anadolu Ajansı muhabiri Ahmed Osama Satti anlattı.
