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SONDAKİKA! İran'ın yeni Cumhurbaşkanı kim olacak? 500 adaydan 4 kişi yarışa girdi

A Haber
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Giriş: 18.06.2021 16:46
SONDAKİKA! İran yeni Cumhurbaşkanını seçiyor... 500 aday adayında 4'nün seçime girmesine izin verildi. 4 adayın kıyasıya yarıştığı seçimde kim önde? A Haber muhabiri Ekber Karabağ son durumu canlı yayında aktardı. Karabağ, muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin yarışı kazanmasının beklenidiğini belirtti.

İran'da 13. dönem Cumhurbaşkanlığı seçimleri başladı. 83 milyon nüfusa sahip ülkede, toplamda 59 milyon 310 bin 307 seçmen oy kullanabilecek.

Ülke genelinde yerel saatle 07.00'da başlayan oy kullanma işlemleri gece 00.00'a kadar devam edecek. Gerek duyulması halinde oy kullanma işlemleri iki saat daha uzatılabilecek. İran İçişleri Bakanlığı, oy kullanma işleminin gece yarısı tamamlanması ile birlikte seçim sonuçlarına dair ilk verilerin açıklanmaya başlayacağını ve sonuçlarının yarın netlik kazanacağını açıkladı.

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