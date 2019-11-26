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26.11.2019

Son dakika: YPG'li teröristler yine sivillere saldırdı! Resulayn'da bombalı saldırı

Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG bomba yüklü araçla yine sivilleri hedef aldı. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı..

Şanlıurfa'nın Ceylanpınar ilçesinin karışısında bulunan ve Barış Pınarı Harekatı ile teröristlerden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçesinde terör örgütü PKK/YPG tarafından bombalı araç infilak ettirildi. Saldırıda 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütlerinden temizlenen Suriye'nin Resulayn ilçe merkezinde, terör örgütü PKK/YPG tarafından bomba yüklü araç infilak ettirildi. Saldırıda savaş alanına dönen bölgede 4 kişi öldü, 20 kişi yaralandı.

DURUMU AĞIR OLAN YARALILAR CEYLANPINAR DEVLET HASTANESİ'NE GÖTÜRÜLDÜ

Saldırı sonrası bölgeye Türkiye'den çok sayıda ambulans sevk edildi. Yaralıların bir kısmı ise sivil halk tarafından sınır kapısına getirilerek burada bekleyen ambulanslara teslim edildi. Durumu ağır olan yaralılar Ceylanpınar Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Saldırının ardından hem sınır hattında hem de Resulayn ilçe merkezindeki güvenlik önlemleri üst seviyeye çıkarıldı.

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