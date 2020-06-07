Son dakika: Yolcular "Maske tak" diyen görevliyi linç etti |Video

Son dakika haberi... Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir tramvay vatmanı araca binen bir grup yolcuya, karantina önlemleri çerçevesinde maske takmaları gerektiğin söyleyince, öfkeli yolcuların saldırısına uğradı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir tramvay vatmanı araca binen bir grup yolcuya, karantina önlemleri çerçevesinde maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarıya öfkelenen yolcular vatmana saldırdı. Görgü tanıklarına göre, Kiev'de bir tramvay, yolcu aktarması yaptıktan sonra durakta bekleyen yolcuları içeri almaya başladı. Araca binmek isteyen yolcular arasında birkaç kişinin maskesiz olduğunu gören vatman yolculara, maske takmaları uyarısında bulundu.

UYARIYA HAKARETLE KARŞILIK VERDİLER

Söz konusu yolcuların yapılan uyarıya kızarak karşılık vermesinin ardından vatman ile yolcular arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolcular vatmanı tramvaydan aşağı iterek yolda tartaklamaya başladı. O anlar durakta bekleyen yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ARAÇLARA MASKEYLE BİNME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ukrayna'da karantina önlemleri çerçevesinde, 17 Mart tarihinden 22 Mayıs tarihine kadar tramvay, troleybüs ve otobüsler, sağlık ve güvenlik görevlileri ile market ve eczane çalışanları dışındaki yolculara hizmet vermeyi durdurmuştu. 22 Mart'tan itibaren Kiev'deki toplu taşıma araçları tekrar çalışmaya başlamakla birlikte araçlara maskeyle binme zorunluluğu getirildi ve araçlarda ayakta seyahat etmek yasaklanarak, yolcu sayı sınırlaması getirildi.