07 Haziran 2020, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara

A HABER VİDEO

ANA SAYFA
Videolar Dünya Videoları Son dakika: Yolcular "Maske tak" diyen görevliyi linç etti |Video

Son dakika: Yolcular "Maske tak" diyen görevliyi linç etti |Video

Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 07.06.2020 10:00
Güncelleme:07.06.2020 10:05
Son dakika haberi... Ukrayna’nın başkenti Kiev’de bir tramvay vatmanı araca binen bir grup yolcuya, karantina önlemleri çerçevesinde maske takmaları gerektiğin söyleyince, öfkeli yolcuların saldırısına uğradı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de bir tramvay vatmanı araca binen bir grup yolcuya, karantina önlemleri çerçevesinde maske takmaları konusunda uyarılarda bulundu. Uyarıya öfkelenen yolcular vatmana saldırdı. Görgü tanıklarına göre, Kiev'de bir tramvay, yolcu aktarması yaptıktan sonra durakta bekleyen yolcuları içeri almaya başladı. Araca binmek isteyen yolcular arasında birkaç kişinin maskesiz olduğunu gören vatman yolculara, maske takmaları uyarısında bulundu.

UYARIYA HAKARETLE KARŞILIK VERDİLER

Söz konusu yolcuların yapılan uyarıya kızarak karşılık vermesinin ardından vatman ile yolcular arasında tartışma başladı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüştü. Yolcular vatmanı tramvaydan aşağı iterek yolda tartaklamaya başladı. O anlar durakta bekleyen yolcular tarafından cep telefonuyla kayda alındı.

ARAÇLARA MASKEYLE BİNME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ

Ukrayna'da karantina önlemleri çerçevesinde, 17 Mart tarihinden 22 Mayıs tarihine kadar tramvay, troleybüs ve otobüsler, sağlık ve güvenlik görevlileri ile market ve eczane çalışanları dışındaki yolculara hizmet vermeyi durdurmuştu. 22 Mart'tan itibaren Kiev'deki toplu taşıma araçları tekrar çalışmaya başlamakla birlikte araçlara maskeyle binme zorunluluğu getirildi ve araçlarda ayakta seyahat etmek yasaklanarak, yolcu sayı sınırlaması getirildi.

Canlı Corona Virüsü Haritası - Corona Virüsü Ölü ve Vaka Sayısı Son Durum
Yolcular Maske tak diyen görevliyi dövdü
Yolcular "Maske tak" diyen görevliyi dövdü
Korona ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar
Korona ilacı diye içmişlerdi! Dehşeti yaşıyorlar
ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
ABD'de George Floyd protestoları 11.gününde! Kabus devam ediyor
İran'dan Trump'a '3 Kasım' mesajı
İran'dan Trump'a '3 Kasım' mesajı
Yunanistan'dan büyük alçaklık!
Yunanistan'dan büyük alçaklık!
Coronavirüs pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı
Coronavirüs pandemisinde rakam 7 milyona yaklaştı
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor
İran'da koronavirüs nedeniyle ölü sayısı artıyor
Tesadüfen bulundu korona virüse umut oldu!
Tesadüfen bulundu korona virüse umut oldu!
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
Rusya'dan flaş koronavirüs kararı
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Yunanistan'dan skandal Türkiye açıklaması
Komşu ülkede ikinci dalga paniği...
Komşu ülkede ikinci dalga paniği...
ABD servis etti! Rusya deşifre oldu
ABD servis etti! Rusya deşifre oldu
Daha Fazla Video Göster