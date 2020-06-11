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Son dakika: Son model gelin arabası! Düğünün sonu polis merkezinde bitti |Video

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Giriş: 11.06.2020 10:35
Güncelleme:11.06.2020 10:40
Son dakika haberi... Mısır’da bir çift düğüne katılanların koronavirüs olabileceği ihtimaline karşı sosyal mesafeyi korumak için düğün törenine dozerle katıldı. Düğünün sonu ise polis merkezinde bitti.

Mısır'ın başkenti Kahire'nin kuzeyinde yer alan Mansure bölgesinde bir çift koronavirüs olmasına rağmen düğünü gerçekleşmekte ısrarcı oldu. Düğün törenine bütün sevdiklerinin gelmesini isteyen yeni evli çift, mutlu gününü yakınlarıyla kutlamak istedi. Ancak salgın nedeniyle düğün törenine dozer kepçesinin üzerinde katılmayı tercih etti. Dozer kepçesi üzerinde mahallede gezen damat ve gelin davetlilere el salladı ve uzaktan dans etti.

Resmi kaynaklara göre, damat ve gelin inşaat sektöründe çalışan bir akrabasından dozer aldı ve virüs tedbirlerine rağmen düğünü gerçekleştirdi. Düğün töreni yapıldığı ihbarını alan polisler, düğüne baskın yaptı. Kısa süre sonra düğün tamamen durduruldu. Dozerin sahibi polis merkezine götürüldü.

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